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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:52 | 19.10.2017
Более 600 специальных приборов для бесплатных операций на сердце получил областной кардиоцентр

Днепропетровский областной кардиоцентр получил более 600 стентов для пациентов с острым инфарктом. Больные, нуждающиеся в имплантации стента, могут установить его бесплатно.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Стоимость одного стента – от 10 до 20 тысяч гривен. Для Днепропетровского кардиоцентра закупили имплантаты за счет областного и государственного бюджетов. Центр будет оказывать помощь пациентам с инфарктом миокарда бесплатно. Это позволит существенно снизить смертность от этого заболевания», - рассказали в пресс-службе.

Стент – специальная конструкция, которую помещают в суженный сосуд человека. В острый период инфарктного состояния это дает максимальный эффект. Главное – быстрое реагирование. Операцию нужно проводить в течение шести часов. В большинстве случаев своевременное установление стента спасает жизнь больному. Стентирование восстанавливает кровообращение и останавливает развитие инфаркта.

«Главный плюс стентирования в том, что операция длится недолго и обычно осуществляется под местным обезболивающим. Прооперированый выписывается из стационара уже через несколько дней и возвращается к обычной жизни», - рассказала директор областного кардиоцентра Елена Луговая.

Медики напомнили, что при первых симптомах инфаркта –боли в груди, холодном поту и отдышке– надо немедленно обратиться за медицинской помощью.
 
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Теги: Днепропетровщина

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