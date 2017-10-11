Сергей Рыбалка поздравил молодежную сборную Украины по самбо с отличным результатом на чемпионате мира в Сербии

Народный депутат, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка на своей странице в Фейсбук поздравил молодежную сборную Украины по самбо с отличным результатом на чемпионате мира в Сербии.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Наша гордость!

Молодежная сборная Украины по самбо на чемпионате мира в Сербии получила 13 медалей - 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.

По дороге на соревнования украинская команда попала в аварию. Но это не помешало нашим спортсменам продемонстрировать свой характер в борьбе за награды, даже получив травмы во время соревнований. Так, серебряный призер Анастасия Безатосна получила травму плеча и сломала ребро во время своего выступления.

Поздравляю молодежную сборную по самбо и их тренеров с замечательным результатом соревнований! Наши спортсмены лучшие!», - написал он.

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