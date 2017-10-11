Музей им. Яворницкого приглашает на воскресные экскурсии «60 минут музыки»

Автор экскурсии «60 минут музыки» Ольга Усенко сообщила, что 29 октября и 5 ноября в 12.00 и 14.30 в музее им. Яворницкого можно посетить экскурсию «60 минут музыки».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Подобными проектами мы стараемся актуализировать интерес к музею, показать, что это не просто склад артефактов, а живой организм, где очень много всего интересного.

«60 минут музыки» - выставка очень интересная. Проходя по залам, мы обращаемся ко всему, что касается музыки. Говорим об истории конкретных музыкальных инструментов в их привязке к другим предметами искусства», - сказала она.

Автор экскурсии «60 минут музыки» Виктория Обух добавила, что в рамках экскурсии также проводятся мастер-классы и выставки. «На мастер-классе можно создать музыкальный инструмент своими руками их подручных средств. Также на экскурсии можно послушать музыку, узнать, как звучит тот ли иной инструмент», - сказала она.

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