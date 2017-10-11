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| Общество | 13:27 | 19.10.2017
Работа с вынужденными переселенцами в Украине требует национальной стратегии, - Глеб Пригунов

Работа с вынужденными переселенцами в Украине требует национальной стратегии. Об этом председатель областного совета заявил в ходе работы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Проблема интеграции беженцев стоит для европейцев довольно остро. Как принять большое количество новых граждан, предоставить образование детям, взрослых обеспечить работой, не провоцируя напряжение в обществе, - все это немалые вызовы для Европейского континента. Большое внимание уделили именно интеграции детей, ведь они - наиболее уязвимая часть человечества.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

«Украина с началом военных действий на востоке также столкнулась с проблемой беженцев, поэтому мое выступление коснулось как раз проблем, связанных с интеграцией вынужденных переселенцев. С началом войны Днепропетровская область приняла более 80 000 переселенцев, среди которых и тысячи детей. Притом что все дети имеют возможность сейчас учиться в школах, посещать садики, получать медицинскую помощь. Притом что в Днепропетровской области работают общественные организации, деятельность которых призвана оказывать помощь детям, живущим на прифронтовых территориях. Благодаря проекту областного совета и ОК «Восток» «Помощь идет» уже более ста детей из «серой зоны» получили высококвалифицированную медицинскую помощь в клиниках Днепра. При большом объеме помощи, я считаю, что этого недостаточно. По этой причине наше государство должно разработать национальную стратегию защиты детей в Украине. Дети из зоны конфликта потребует системной помощи. Мы благодарны Конгрессу и Совету Европы за экспертную помощь в этом вопросе», - отметил в своей речи Глеб Пригунов.
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