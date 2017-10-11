Почти 15 млрд грн заработала Днепропетровщина в этом году – Валентин Резниченко

Почти 15 миллиардов гривен поступило в бюджет Днепропетровщины за девять месяцев этого года. Это на 10% больше запланированного, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«За девять месяцев этого года Днепропетровщина перевыполнила бюджет почти на 1,4 миллиарда гривен. Это – благодаря децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко. Внеплановые средства пойдут на строительство и ремонт социального жилья, детских садов, больниц», - отметил Валентин Резниченко.

Перевыполнение плана по городам – более 834 миллионов гривен. Им вообще удалось заработать почти 9,7 миллиардов гривен.

На 103 миллиона гривен больше поступило в бюджеты районов – 1,3 миллиарда.

Бюджеты объединенных территориальных громад пополнились на 840 миллионов гривен - на 67,8 миллионов больше запланированного.

Перевыполнению бюджетных планов способствовали повышение уровня оплаты труда, меры по легализации рабочих мест, прозрачные расчеты за землю.

