20 октября в больницу им. Мечникова для профилактического осмотра приглашают женщин с ограниченными возможностями

Советник главы Днепропетровской ОГА Ирина Грицай сообщила, что 20 октября в ДОКБ им. Мечникова в рамках Всемирного дня профилактики рака молочной железы пройдут профилактические осмотры для женщин с ограниченными возможностями.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Женщины составляют большую половину населения области. И их здоровью в области уделяется большое внимание. Так, в рамках Всемирного дня профилактики рака молочной железы совместно с больницей им. Мечникова облгосадминистрация организовывает и проводит профилактические осмотры для женщин с ограниченными возможностями», - сказала она.

Заместитель главного врача ОКБ. им. Мечникова Нина Рубан добавила, что начало мероприятия в 10.00 в холе на 1-м этаже консультативной поликлиники больницы. «Пациентов будут принимать гинекологи, маммологи, онкологи и другие специалисты. Мы не ограничимся только обследованием груди. Все, кто завтра придет, смогут получить консультации смежных специалистов», - сказала она.

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