| Общество | 14:20 | 19.10.2017 20 октября в больницу им. Мечникова для профилактического осмотра приглашают женщин с ограниченными возможностями Советник главы Днепропетровской ОГА Ирина Грицай сообщила, что 20 октября в ДОКБ им. Мечникова в рамках Всемирного дня профилактики рака молочной железы пройдут профилактические осмотры для женщин с ограниченными возможностями. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Женщины составляют большую половину населения области. И их здоровью в области уделяется большое внимание. Так, в рамках Всемирного дня профилактики рака молочной железы совместно с больницей им. Мечникова облгосадминистрация организовывает и проводит профилактические осмотры для женщин с ограниченными возможностями», - сказала она. Заместитель главного врача ОКБ. им. Мечникова Нина Рубан добавила, что начало мероприятия в 10.00 в холе на 1-м этаже консультативной поликлиники больницы. «Пациентов будут принимать гинекологи, маммологи, онкологи и другие специалисты. Мы не ограничимся только обследованием груди. Все, кто завтра придет, смогут получить консультации смежных специалистов», - сказала она. Читайте также: Женщин Днепропетровщины приглашают на профосмотры в амбулатории twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7