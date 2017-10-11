Областной совет увеличивает поступления в бюджет благодаря сдаче в аренду недвижимого имущества

За последний год поступления в областной бюджет за аренду недвижимого имущества выросли на 40%. Это является результатом пересмотра депутатами условий выполнения закона о предоставлении в аренду недвижимого имущества, принадлежащего областному совету. Основные из них - проведение оценки соответствия и внедрения прозрачных конкурсов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Ранее коммунальные предприятия самостоятельно, без публичных объявлений, проводили конкурсы о предоставлении в аренду собственных помещений. Как правило, в конкурсе участвовал 1 претендент, автоматически становился победителем. Таким образом, задекларированная цена аренды была минимальной (в соответствии с независимой экспертной оценки стоимости недвижимого имущества) - от 0,5 до 1,5 тысячи грн. Зато, когда конкурсы на право заключения договоров аренды недвижимого имущества начали проводить в областном совете, появилась конкуренция. За последний год в каждом конкурсе в среднем участвует от двух до пяти арендаторов. Их предложения выросли соответственно коммерческой цене в зависимости от объекта аренды и его целевого использования.

Таким образом, с декабря прошлого года было проведено около 55 открытых прозрачных конкурсов. Благодаря этому доход в общий фонд областного бюджета составил по 300 000 гривен в месяц дополнительных средств. Для сравнения, суммарные поступления за июль 2017 составили 3,5 млн грн, в то время как в 2015 – 0,9 млн грн.

«Для хорошего результата и четкой работы системы иногда требуется личный контроль и просмотр наработок. Цель областного совета - максимально продуктивное выполнение всех законов и нормативных актов, а если от этого растет бюджет, то это уже ожидаемая польза для жителей области », - отметил председатель областного совета Глеб Пригунов.

