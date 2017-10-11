ДнепрОГА завершает экопроект по расчистке реки в Широковском районе – Валентин Резниченко

В Широковском районе почти 4 км реки Ингулец уже «вздохнули» с облегчением: их расчистили от ила и камыша. На очереди – еще 2-километровый участок. Сейчас работы ведутся вблизи сел Ингулец и Новолатовка. Благодаря экопроекту ДнепрОГА в выигрыше – и природа, и люди, сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«По заданию Президента Украины Петра Порошенко продолжаем внедрять в регионе новые экологические инициативы. В 2017-м их – около два десятка. Они улучшат жизнь более 100 тысяч жителей. Сейчас на финише – восстановление водного режима реки Ингулец в Широковском районе. Русло расчищают от ила и камыша, укрепляют берега. Многолетнюю проблему решим меньше чем за год», – подчеркнул Валентин Резниченко.

Расчищать Ингулец начали из-за чрезмерной заиленности. В одних местах река обмелела, а в других – образовались «перемычки», которые провоцировали подтопления близлежащих сел.

Сейчас работы ведутся активными темпами: работают почти 20 единиц техники. Подрядчики уже привели в порядок около четырех километров реки, по проекту – еще два.

Комплексная очистка русла нормализует гидрологический режим реки и убережет ее от обмеления.

«Недавно реку можно было перейти вброд – после расчистки она достигнет вглубь до трех метров», – рассказал главный инженер подрядной организации Евгений Белик.

Река, которую обновляют, течет вдоль сел Ингулец, Новолатовка, Латовка, Новоселовка и Зеленое. Местные ожидают, что после расчистки она вновь станет пригодной для купания и рыбной ловли.

«Мне нравится эта река. Около нее праздники гуляем и отдыхаем. Хочется, чтобы к реке вернулась былая слава. Когда-то рыбы в ней было – о-го-го. И глубокой была такой, что с «кладки» прыгали. Хорошо, что взялись за ее расчистку», – поделилась жительница села Ингулец Анна Пятибратова.

Завершить работы подрядчики обязуются в следующем году.

