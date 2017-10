| Общество | 15:37 | 19.10.2017 Жители Днепропетровщины присоединились к общенациональной мирной акции ОппоБлока против закрытия школ и ухудшения качества знаний детей (ФОТО) Люди ставят подписи в поддержу требований ОппоБлока и сопредседателя фракции партии в парламенте Александра Вилкула, который обратился в Конституционный суд для отмены Закона «Об образовании». Обращение было подписано 48 народными депутатами. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оппозиционного Блока. Кроме этого, согласно Закону, представители нацменьшинств, к которым относятся венгры, поляки, румыны, болгары, русские и другие национальности, лишаются права с пятого класса школы получать образование на национальном языке. В соответствии с новым законом, они могут реализовывать это право только в дошкольных учреждениях и Начальной школе (с 1 по 4 класс) и то только до 2020 года. После 2020 года их полностью лишат этого права. Против закона уже выступило руководство ряда стран ЕС. Люди протестует против антинародной реформы образования, которая запрещает учиться на родном языке, и направлена на то, чтобы сделать из украинцев дешевую неквалифицированную рабочую силу. «Мы выступаем за мирную, толерантную и умную Украину. Поэтому требуем от власти обеспечить конституционное право миллионов граждан Украины обучаться на родном языке и обеспечить эффективную учебную программу, а не сокращать количество изучаемых предметов. Нельзя допустить чтобы украинцы могли считать только до десяти, и, как в средневековье, ставили крестик напротив своей фамилии», - сказал участник акции из Новомосковска Александр Иванов. На Днепропетровщине к сбору подписей присоединились жители всех районов Днепра (Днепропетровска) и Кривого Рога, а также Каменского (Днепродзержинска), Новомосковска, Покрова (Орджоникидзе), Никополя, Марганца и Павлограда. Люди обеспокоены тем, что Закон «Об образовании» ведет к дальнейшему закрытию школ, снижению уровня знаний у учеников. Кроме того, он разжигает межнациональную рознь и угрожает гражданскому миру в Украине. Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с осуждением Закона Украины «Об образовании», поскольку он нарушает Европейскую Хартию региональных языков и языков нацменьшинств. Напомним, на сессии Днепропетровского облсовета депутаты призвали власть не блокировать обращение ОппоБлока в Конституционный суд об отмене Закона «Об образовании». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7