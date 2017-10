| Общество | 17:38 | 20.10.2017 Афиша Днепра: куда пойти на выходных «МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 21 и 22 октября. Концерт «Бумбокс» Когда: 19:00, 21 октября.

Цена: 349 - 899грн.

Где: ул. Паникахи, 61, клуб «Тайм-Аут». 21 октября в рамках масштабного тура «Голый король» состоится концерт Бумбокс в Днепре!

Всего в миниальбом войдет шесть песен: «Колишня», «Голий Король», «Болельщик», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» - песня, записанная вместе с группой O.TORVALD, а также акустическая версия песни «Люди» в качестве бонус-трека. Концерт Витальки Когда: 22:00, 21 октября.

Цена: девушки - 150 грн., парни - 100 грн

Где: ул. Набережная Победы, 82, НК Chameleon Впервые! Vocal Dj-set и ваши любимые мега хиты: «Ты поправилась, Наташа», «Поматросила и бросила», «Добрый вечер, я – диспетчер»! Песочная анимация «Мир в поисках счастья» Когда: 18:00, 22 октября.

Цена: 50 - 170 грн

Где: ул. Воскресенская, 6, Днепропетровская Филармония им. Леонида Когана. Исполнители: художник песочной анимации Ольга Ткаченко, ансамбль бандуристок «Чародейки»,

Вадим Кочетков (вокал). Сюжет, который раскрывается через песочные образы на экране в сочетании с музыкой и волшебной песней пронизывает все струны души и не оставит никого равнодушными, потому что это о каждом из нас, о тех мыслях и чувствах, эмоциях и переживаниях, которые иногда выразить словами невозможно. Театр Теней TEULIS – «Вечная история» Когда: 19:00, 21 октября.

Цена: от 100 грн.

Где: ул. Рабочая, 166, ДК «Машиностроителей». Всемирно известный Театра Теней «TEULIS», восхитивший и удививший многие мировые столицы, после триумфальной программы «Властелины Теней», приготовил своим почитателям в 2017 году новый подарок – спектакль «Вечная история». Фильм «Геошторм» Премьера в Украине состоялась 19 октября. Жанр: фантастика, триллер, боевик

Режиссёр: Дин Девлин

Актёры: Джерард Батлер, Роберт Шиэн, Кэтрин Уинник, Эбби Корниш, Джим Стерджесс.

Где: Multiplex Dafi IMAX, Multiplex Караван, Материк-Кино, Мост-кино. Главный герой - конструктор спутников Джейк - отправляется в космос, чтобы спасти планету от надвигающейся бури невероятной разрушительной силы. А тем временем на Земле разворачивается заговор против американского президента.

