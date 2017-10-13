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10:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный турнир по Киокушинкай каратэ «Мемориал Виктора Матюшина»
23.10.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Мониторинг цен на продукты питания в Днепре»
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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:38 | 20.10.2017
Афиша Днепра: куда пойти на выходных

«МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 21 и 22 октября.

Концерт «Бумбокс»

Когда: 19:00, 21 октября.
Цена: 349 - 899грн.
Где: ул. Паникахи, 61, клуб «Тайм-Аут».

21 октября в рамках масштабного тура «Голый король» состоится концерт Бумбокс в Днепре!
Всего в миниальбом войдет шесть песен: «Колишня», «Голий Король», «Болельщик», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» - песня, записанная вместе с группой O.TORVALD, а также акустическая версия песни «Люди» в качестве бонус-трека.

Концерт Витальки

Когда: 22:00, 21 октября.
Цена: девушки - 150 грн., парни - 100 грн
Где: ул. Набережная Победы, 82, НК Chameleon

Впервые! Vocal Dj-set и ваши любимые мега хиты: «Ты поправилась, Наташа», «Поматросила и бросила», «Добрый вечер, я – диспетчер»!

Песочная анимация «Мир в поисках счастья»

Когда: 18:00, 22 октября.
Цена: 50 - 170 грн
Где: ул. Воскресенская, 6, Днепропетровская Филармония им. Леонида Когана.

Исполнители: художник песочной анимации Ольга Ткаченко, ансамбль бандуристок «Чародейки»,
Вадим Кочетков (вокал). Сюжет, который раскрывается через песочные образы на экране в сочетании с музыкой и волшебной песней пронизывает все струны души и не оставит никого равнодушными, потому что это о каждом из нас, о тех мыслях и чувствах, эмоциях и переживаниях, которые иногда выразить словами невозможно.

Театр Теней TEULIS – «Вечная история»

Когда: 19:00, 21 октября.
Цена: от 100 грн.
Где: ул. Рабочая, 166, ДК «Машиностроителей».

Всемирно известный Театра Теней «TEULIS», восхитивший и удививший многие мировые столицы, после триумфальной программы «Властелины Теней», приготовил своим почитателям в 2017 году новый подарок – спектакль «Вечная история».

Фильм «Геошторм»

Премьера в Украине состоялась 19 октября.

Жанр: фантастика, триллер, боевик
Режиссёр: Дин Девлин
Актёры: Джерард Батлер, Роберт Шиэн, Кэтрин Уинник, Эбби Корниш, Джим Стерджесс.
Где: Multiplex Dafi IMAX, Multiplex Караван, Материк-Кино, Мост-кино.

Главный герой - конструктор спутников Джейк - отправляется в космос, чтобы спасти планету от надвигающейся бури невероятной разрушительной силы. А тем временем на Земле разворачивается заговор против американского президента.
 
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Теги: общество, Днепр

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