| Общество | 16:07 | 19.10.2017 На Днепропетровщине завершается посев озимых В области завершают сеять озимые культуры. Рапс уже засеяли полностью, пшеницу - на 90%, ячмень - 75%. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



«Планировали завершить сеять озимые в середине октября. Но давно не было дождей, и земля оставалась долгое время сухой. Поэтому сроки посевной несколько сместились. Полностью засеем озимые культуры через несколько дней», - рассказали в управлении ДнепрОГА.



Озимой пшеницей заняли почти 463 тыс га полей, ячменем - 67 тыс га.



Чтобы в следующем году получить высокий урожай, землю под озимые заблаговременно подготовили. Для этого закупили почти 60 тыс тонн минеральных удобрений.



Всего на Днепропетровщине в этом году озимыми засеют почти 620 тыс га земли.

