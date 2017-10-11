На Днепропетровщине завершается посев озимых

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В области завершают сеять озимые культуры. Рапс уже засеяли полностью, пшеницу - на 90%, ячмень - 75%.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.
«Планировали завершить сеять озимые в середине октября. Но давно не было дождей, и земля оставалась долгое время сухой. Поэтому сроки посевной несколько сместились. Полностью засеем озимые культуры через несколько дней», - рассказали в управлении ДнепрОГА.
Озимой пшеницей заняли почти 463 тыс га полей, ячменем - 67 тыс га.
Чтобы в следующем году получить высокий урожай, землю под озимые заблаговременно подготовили. Для этого закупили почти 60 тыс тонн минеральных удобрений.
Всего на Днепропетровщине в этом году озимыми засеют почти 620 тыс га земли.