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| Общество | 16:38 | 19.10.2017
Оксана Марченко сменила вечернее платье на робу на реалити-шоу «Время строить»

Скоро на телеканале «Интер» состоится премьера масштабного реалити-шоу «Время строить», в котором команда проекта будет строить дома нуждающимся и действительно достойным лучшей жизни семьям. В эфире канала уже стартовала промо-кампания уникального телепроекта. В первом ролике зрители увидят известную телеведущую Оксану Марченко в совершенно новом образе.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили на телеканале.

Задача реалити-шоу «Время строить» – построить новые дома семьям, которые по той или иной причине оказались в бедственном положении, но не опустили руки и даже помогают другим. Эти люди заслужили, чтобы и в их жизни случилось чудо. И создатели нового телепроекта сделают все возможное, чтобы изменить жизнь героев к лучшему.

«Главная цель промо-кампании «Время строить» – не только четко донести до зрителя информацию об уникальности и масштабе этого проекта. Но и привлечь максимальное зрительское внимание к проекту, как не просто телевизионному событию, но событию, которое сможет в чем-то изменить жизнь в стране», – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

«Наша промо-кампания будет комплексной, у каждого ее элемента – своя задача и свой посы»", – рассказывает промо-директор телеканала «Интер» Алексей Пасичник.

Героиня первого, достаточно смелого и даже провокационного ролика – ведущая программы «Время строить» Оксана Марченко. На экране Оксана предстанет в совершенно новом образе. Видео прямо отсылает к нашумевшей рекламе известного парфюмерного бренда. И это не случайно.

Многие годы одна из самых красивых женщин украинского телевидения Оксана Марченко ассоциировалась, прежде всего, с развлекательными проектами, большой сценой, вечерними платьями. «В промо-ролике ведущая решительно отбрасывает прежний имидж и предстает в новом образе – активном, деятельном, – рассказывает Алексей Пасичник. – И провозглашает новое время – время решительных действий, время взять ситуацию в свои руки и изменить жизнь, время строить».

«Время строить» – адаптация известного американского реалити-шоу Extreme Makeover: Home Edition, которое впервые вышло на телеэкран в 2003 году на телеканале АВС. Проект был удостоен престижной премии Emmy Awards. Кроме США, данный формат реалити-шоу был с успехом адаптирован и прошел с высокими рейтингами в Аргентине, Израиле, Италии, Нидерландах, Чехии, Болгарии, Румынии, Польше, Сербии.
 
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