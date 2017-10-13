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| Общество | 16:46 | 19.10.2017
Экологи предупреждают: сжигать листья опасно и вредно

Заболевания легких, обедневшая почва, поврежденные деревья. Такие последствия сжигания листьев осенью. В департаменте экологии и природных ресурсов ДнепрОГА рассказали, как безопасно бороться с опавшими листьями.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Сжигание листьев вредит здоровью и даже может угрожать жизни. При горении выделяются множество ядовитых веществ и канцерогенов. Некоторые из них способны обострить хронические заболевания легких, другие - могут даже вызвать рак. Но хуже - у «костров» часто можно увидеть детей. Воздействие дыма на их организм особенно опасен», - рассказали в департаменте ДнепрОГА.

Экологи предостерегают и домовладельцев - сжигание листьев обедняет почву и вредит деревьям. А еще - уничтожение природного лиственного покрова увеличивает промерзание земли в 2-4 раза.

«Лучше не сжигать листья, а превращать их в компост - естественное удобрение. Это и полезно для окружающей среды, и вполне безопасно для здоровья», - отметили специалисты.

Для создания компоста листья складывают в небольшие кучи - шириной в два метра. Еще их можно просто расстелить ровным слоем на огороде и перекопать землю.

Следует также помнить - сжигать листья строго запрещено законом.

«Если видите, что кто-то поджег листья - звоните 102. Нарушителей будут штрафовать», - добавили в департаменте.
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