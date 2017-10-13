20 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 20 октября в Украине и мире.

Сегодня во всем мире отмечается два профессиональных праздника: День авиадиспетчера и День повара. Авиадиспетчеры получили свой профессиональный праздник в 1961 году, со дня создания Международной федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. А повара начали отмечать свой праздник только в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

В Украине сегодня проводится День борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Именины у Иосифа, Леонтия, Марка, Николая, Пелагеи, Сергея, Юлиана.

