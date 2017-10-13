Новый мост и набережная – это памятники бесхозяйственности и тотальной коррупции городской власти, - депутат

Активист Антикоррупционной инициативы, депутат Днепровского горсовета Сергей Суханов считает, что Новый мост и набережная – это памятники бесхозяйственности и тотальной коррупции городской власти.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Скандалы преследуют власть Днепра один за одним. Набережная раскурочена уже полгода, на ее ремонт выделены огромные средства, и в один прекрасный момент Борис Филатов заявил, что расторгает договор с подрядчиком. И уже после якобы расторжения договора в СМИ появляется информация, что подрядчику перечислены несколько миллионов гривен.

Теперь что касается Нового моста. Это, как и набережная, - памятник бесхозяйственности и тотальной коррупции городской власти. На этот объект уже выделено четверть миллиарда гривен, а работы там еще непочатый край», - сказал он.

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