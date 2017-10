| Общество | 12:12 | 20.10.2017 На международный экономический форум в Днепре уже зарегистрировались около 500 участников – Валентин Резниченко Продолжается регистрация на международный экономический форум, который пройдет в Днепре в ноябре. На встречу с ведущими отечественными и зарубежными специалистами уже зарегистрировались около 500 человек. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Задание Президента Украины Петра Порошенко – создание благоприятного инвестиционного климата. Днепропетровщина – экономический локомотив Украины. По сути прифронтовая область, которая с начала войны на Востоке не потеряла ни одного инвестора, а только продолжает наращивать объемы денежных вливаний в экономику государства. На очереди – налаживание деловых связей с потенциальными инвесторами по всему миру. Для этого и проводим международный экономический форум», - отметил Валентин Резниченко. Бизнесмены Днепропетровщины представят свой потенциал, узнают об опыте зарубежных партнеров. На форум приедут дипломаты и инвесторы из 50 стран мира.



«Участников ждут дискуссии, тренинги, презентации. Эта площадка создаст ощутимый импульс для дальнейшего развития как Днепропетровщины, так и всей Украины», - добавил Валентин Резниченко. Форум будет проходить 16-17 ноября. Вход бесплатный, регистрация здесь.

