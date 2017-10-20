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| Общество | 14:19 | 20.10.2017
В медучреждениях Днепропетровщины есть все необходимое для раннего выявления и лечения рака груди, - Максим Басараб

Эксперт департамента охраны здоровья по онкологии Днепропетровской облгосадминистрации Максим Басараб отметил, что в медучреждениях Днепропетровщины есть все необходимое для раннего выявления и лечения рака груди.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«При заболеваниях раком груди есть управляемые и неуправляемые факторы. К последним относятся возраст и наследственность. Если в роду уже были случаи рака, то женщина должна вдвойне обращать внимание на свое здоровье, чаще обследовать и пр. К управляемым факторам в первую очередь относится образ жизни, который женщина ведет.

Методы профилактики рака молочной железы следующие: это регулирования массы тела сведение к минимуму потребление алкоголя, отказ от курения; поддержка регулярной половой жизни, первые роды не позднее 28-30 лет, естественное вскармливание ребенка не менее года, во избежание абортов; своевременное лечение гинекологической патологии, контроль за приемом гормональных контрацептивов; лечение сахарного диабета, заболеваний печени и щитовидной железы; предотвращения воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, во избежание стрессов, регулярное самообследование молочных желез; обследование у врача-гинеколога один раз в год; ультразвуковое исследование молочных желез женщинам в возрасте до 40 лет 1 раз в 2 года, после 50 лет - ежегодно.

Если у вас появились какие-либо подозрения относительно своего здоровья, обязательно покажитесь специалисту, пройдите маммографию. Помните, что в медучреждениях Днепропетровской области есть все необходимое для раннего выявления и лечения рака груди. В онкодиспансере есть современный линейный ускоритель, который позволяет эффективно воздействовать на необходимые зоны. Улучшается техническая база, появляются новые лекарственные препараты, которые улучшают прогноз лечения. Главное – как можно раньше обратиться за помощью к специалисту», - сказал он.

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20.10.17 15:13 Басараб Максим: Блоги/Общество | 14:19 | 20.10.2017
Прошу исправить в тексте сообщения рекомендацию по скринингу: вместо УЗИ требуется проводить маммографию 1 раз в 2 года в возрасте 50-69 лет. УЗИ не нужно вообще, я таких слов не говорил. 0505502645 Басараб Максим

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