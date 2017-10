| Общество | 14:19 | 20.10.2017 В медучреждениях Днепропетровщины есть все необходимое для раннего выявления и лечения рака груди, - Максим Басараб Эксперт департамента охраны здоровья по онкологии Днепропетровской облгосадминистрации Максим Басараб отметил, что в медучреждениях Днепропетровщины есть все необходимое для раннего выявления и лечения рака груди. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «При заболеваниях раком груди есть управляемые и неуправляемые факторы. К последним относятся возраст и наследственность. Если в роду уже были случаи рака, то женщина должна вдвойне обращать внимание на свое здоровье, чаще обследовать и пр. К управляемым факторам в первую очередь относится образ жизни, который женщина ведет. Методы профилактики рака молочной железы следующие: это регулирования массы тела сведение к минимуму потребление алкоголя, отказ от курения; поддержка регулярной половой жизни, первые роды не позднее 28-30 лет, естественное вскармливание ребенка не менее года, во избежание абортов; своевременное лечение гинекологической патологии, контроль за приемом гормональных контрацептивов; лечение сахарного диабета, заболеваний печени и щитовидной железы; предотвращения воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, во избежание стрессов, регулярное самообследование молочных желез; обследование у врача-гинеколога один раз в год; ультразвуковое исследование молочных желез женщинам в возрасте до 40 лет 1 раз в 2 года, после 50 лет - ежегодно. Если у вас появились какие-либо подозрения относительно своего здоровья, обязательно покажитесь специалисту, пройдите маммографию. Помните, что в медучреждениях Днепропетровской области есть все необходимое для раннего выявления и лечения рака груди. В онкодиспансере есть современный линейный ускоритель, который позволяет эффективно воздействовать на необходимые зоны. Улучшается техническая база, появляются новые лекарственные препараты, которые улучшают прогноз лечения. Главное – как можно раньше обратиться за помощью к специалисту», - сказал он. Читайте также: В успешном лечении рака молочной железы первоочередную роль играют своевременная диагностика и правильная терапия, - Виталий Машталер twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

