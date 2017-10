| Общество | 14:17 | 20.10.2017 Днепровских школьников из малообеспеченных семей приглашают принять участие в отборе для участия в программе малых стипендий по изучению английского языка Международная некоммерческая организация PH International (Project Harmony, Inc.) в сотрудничестве с общественной организацией «Нове бачення» объявляет о возможности для детей от 13 до 15 лет из малообеспеченных семей, в том числе детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, продемонстрировать свои знания и навыки при отборе на получение образовательной стипендии для изучения английского языка в г. Днепре. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ОО «Нове бачення». Победители конкурса примут участие в двухлетней программе малых стипендий по изучению английского языка Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине («English Access Microscholarship Program» - сокращенно Access). Программа Access проводится при поддержке Посольства США в Украине, финансируется Государственным департаментом США и внедряется международной некоммерческой организацией Project Harmony, Inc. (Также известная как PH International) в сотрудничестве с украинскими общественными организациями в регионах ее проведения. Продолжительность занятий: ноябрь 2017 года - август 2019 года. Программа Access оплачивает стоимость внешкольного обучения учащихся, учебников, а также расходов, связанных с обучением на базе детских летних лагерей. Требования программы:

Кандидаты на участие в Программе Access должны предоставить:

1. Удостоверение личности или свидетельство о рождении (оригинал и копию).

2. Табель или аттестат школы с оценками за последний учебный год (оригинал и копию). В соответствии с требованиями программы, общий средний балл успеваемости должен быть не менее 8 из 12.

3. Документы, подтверждающие статус малообеспеченного лица или семьи, которая находится в сложных обстоятельствах, или иной статус, который может быть основанием для приема в программу.

4. 2 фотографии размером 3 х 4 см

5. Резюме (перечень достижений и навыков)

6. Мотивационное письмо (почему кандидат желает принять участие в программе)

7. Рекомендательные письма: 1) от руководителя учебного заведения; 2) от учителя английского языка

- Кандидаты на участие в программе должны продемонстрировать по крайней мере базовый уровень английского языка.

- Также во внимание будут приниматься уровень мотивации, посещение занятий, дисциплинированность и поведение.

- Минимальный возраст для участия - 13 лет по состоянию на день начала занятий. Указанные документы (копии) предоставлять лично или отправлять к координатору мероприятий программы Access в г. Днепре Елене Зима, ул. Староказаццкая, 58, оф. 429, г. Днепр, общественная организация «Нове бачення». Тел .: 066-717-44-88; 096-541-40-18; эл.почта: newvision.dp@gmail.com с копией на адрес эл.почты access-ua@ph-int.org Последний день приема документов: 31 октября 2017 года. Более подробную информацию об отборе можно узнать здесь.

