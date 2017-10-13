859 млн гривен в энергобезопасность: ДТЭК Криворожская ТЭС завершает реконструкцию энергоблока №1

ДТЭК Криворожская ТЭС ввела в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблок №1 после реконструкции. В результате модернизации оборудования энергосистема получила дополнительную мощность, станция – оборудование с более высоким КПД и меньшим расходом дефицитного антрацита, а жители региона – снижение выбросов в атмосферу.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ДТЭК.

Реконструкция энергоблока №1 ДТЭК Криворожской ТЭС – один из ключевых проектов комплексной программы модернизации теплоэлектростанций, которая направлена на повышение эффективности тепловой генерации. Инвестиции в реконструкцию оборудования составили 859 млн гривен.

Ключевыми результатами реконструкции станет продление срока службы оборудования не менее, чем на 15 лет, увеличение мощности энергоблока №1 с 282 МВт (фактическая до реконструкции) до 315 МВт, а также снижение удельного расхода дефицитного антрацита. Обновленное оборудование сделает работу Днепровского энергоузла более стабильной в периоды повышенного потребления электроэнергии и отопительного сезона.

За 9 месяцев энергетики полностью демонтировали старое оборудование. Ремонтные работы велись во всех отделениях блока. Полностью обновлены основные агрегаты энергоблока: турбина, котел, генератор. Для проведения реконструкции были задействованы не только сотрудники Криворожсой ТЭС, но и работники более двух десятков подрядных организаций – в целом около 800 человек.

В рамках реконструкции энергоблока №1 ДТЭК Криворожской ТЭС также произведена полная замена пылеочистного оборудования. Новый электрофильтр за счет специальных электродов, позволит в 27 раз снизить объем выбросов от работы энергоблока №1 и привести эти значения к европейским нормам согласно Директиве 2001/80/ЕС.

«За последние полгода нам удалось вдохнуть в оборудование энергоблока №1 новую жизнь: теперь его эксплуатационные возможности продлены на 15 лет, что дает нам возможность безаварийно вырабатывать большее количество киловатт-часов. Мы продлили работоспособность оборудования, следующий шаг – перевод энергоблоков на газовый уголь», - говорит директор ДТЭК Криворожской ТЭС Виталий Питько.

В условиях дефицита антрацитового угля реконструкция энергоблока Криворожской ТЭС стала одним из подготовительных этапов на пути к дальнейшему переводу станции на сжигание газовой марки углей и обеспечению энергонезависимости государства.

«Мощности тепловой генерации остро востребованы в энергосистеме Украины. Наши антрацитовые ТЭС – успешно отработали летний максимум и период аварийных ремонтов энергоблоков АЭС. Теперь мы подготовились к отопительному сезону, который из-за дефицита топлива также обещает быть непростым. Но наша задача – обеспечить население и промышленность стабильным энергоснабжением. И мы делаем все для этого возможное – импортируем южноафриканский антрацит, перераспределяем нагрузку на ТЭС, которые работают на газовой марке угля, осуществляем постепенный перевод антрацитовых блоков на газовый уголь. Вдобавок модернизируем оборудование, чтобы повысить его эффективность и снизить расход топлива. К отопительному сезону 20182019 мы планируем перевести 2 блока Криворожской ТЭС на украинский уголь», - комментирует Сергей Куриленко, директор по генерации ДТЭК Энерго

Напомним, ДТЭК продолжает реализацию программы по снижению зависимости в импортном угле, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

С самыми важными действиями ДТЭК по обеспечению надежного энергоснабжения Украины в осенне-зимний период можно ознакомиться на сайте - http://ozp.dtek.com