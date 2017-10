| Общество | 15:14 | 20.10.2017 Днепрян приглашают на эко-пикник на природе В субботу, 21 октября, в Днепре пройдет эко-пикник. Приглашаются все, кто любит природу. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила руководитель «ЭкоМир - Живи Здорово!» Наталия Горбенко. «Эко-пикник проходит в рамках Международного эко-конкурса «Эко-Мир Живи Здорово!». План мероприятия такой: сначала мы очищаем лес, собираем мусор. Потому у нас проходят спортивные, творческие, «фруктовые» конкурсы. Вас ждет теплая атмосфера, приятное общение с интересными людьми и приятный бонус – призы, которые можно выиграть, участвуя в соревнованиях. Не упустите возможность подышать свежим сосновым воздухом. Приглашаем всех любителей природы!», - сказала Наталия Горбенко. Экопикник начнется в 10:00 на ж/м «Северный», в лесу возле собора. Место встречи: детская площадка.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: экология ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7