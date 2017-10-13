Днепрян приглашают на эко-пикник на природе

В субботу, 21 октября, в Днепре пройдет эко-пикник. Приглашаются все, кто любит природу.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила руководитель «ЭкоМир - Живи Здорово!» Наталия Горбенко.

«Эко-пикник проходит в рамках Международного эко-конкурса «Эко-Мир Живи Здорово!». План мероприятия такой: сначала мы очищаем лес, собираем мусор. Потому у нас проходят спортивные, творческие, «фруктовые» конкурсы. Вас ждет теплая атмосфера, приятное общение с интересными людьми и приятный бонус – призы, которые можно выиграть, участвуя в соревнованиях. Не упустите возможность подышать свежим сосновым воздухом. Приглашаем всех любителей природы!», - сказала Наталия Горбенко.

Экопикник начнется в 10:00 на ж/м «Северный», в лесу возле собора. Место встречи: детская площадка.

