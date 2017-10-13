На Днепропетровщине консультативная и лечебная онкохирургическая помощь предоставляется на высочайшем уровне, - Дмитрий Савенков

Эксперт департамента охраны здоровья по онкохирургии Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Савенков отметил, что на Днепропетровщине консультативная и лечебная онкохирургическая помощь предоставляется на высочайшем уровне.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Ранняя диагностика болезни позволяет сохранить собственную молочную железу. Планирование реконструкции происходит на этапе разработки тактики хирургического лечения – одномоментная или отсроченная реконструкция, но это сразу должно планироваться. Женщина не должна жить без груди!

Мы стараемся найти баланс между эстетикой и радикализмом, нельзя пренебрегать онкологической безопасностью в угоду эстетической составляющей.

Приоритетным направлением является аутологичная реконструкция (собственными тканями). Она дает долгосрочный эстетический результат, низкий риск послеоперационных осложнений на фоне спецлечения», - сказал он.

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