Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели

ИА «МОСТ-ДНЕПР» подготовило подборку самых популярных запросов недели по версии Google Trends. С 13 по 20 октября украинцев больше всего интересовала такая информация:

1. ДТП Харьков – более 500 тысяч запросов.

2. Покрова – более 200 тысяч запросов.

3. Дмитрий Марьянов – более 200 тысяч запросов.

4. Динамо Янг Бойз – более 100 тысяч запросов.

5. Шахтер Фейеноорд – более 50 тысяч запросов.

6. Новости Киева – более 20 тысяч запросов.

7. Оксимирон Дизастер – более 20 тысяч запросов.

8. З Днем Захисника України – более 20 тысяч запросов.

9. Киев днем и ночью – более 10 тысяч запросов.

10. Киевэнерго – более 10 тысяч запросов.

Напомним, на прошлой неделе самыми популярными запросами в Google были: Украина Хорватия, Украина Косово, футбол.

