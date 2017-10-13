Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» подготовило подборку самых популярных запросов недели по версии Google Trends. С 13 по 20 октября украинцев больше всего интересовала такая информация:
1. ДТП Харьков – более 500 тысяч запросов.
2. Покрова – более 200 тысяч запросов.
3. Дмитрий Марьянов – более 200 тысяч запросов.
4. Динамо Янг Бойз – более 100 тысяч запросов.
5. Шахтер Фейеноорд – более 50 тысяч запросов.
6. Новости Киева – более 20 тысяч запросов.
7. Оксимирон Дизастер – более 20 тысяч запросов.
8. З Днем Захисника України – более 20 тысяч запросов.
9. Киев днем и ночью – более 10 тысяч запросов.
10. Киевэнерго – более 10 тысяч запросов.
Напомним, на прошлой неделе самыми популярными запросами в Google были: Украина Хорватия, Украина Косово, футбол.