В больнице им. Мечникова прошла акция ко Дню женского здоровья

В больнице им. Мечникова прошла акция приуроченная Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы. 23 женщины Днепропетровщины с особыми потребностями прошли обследование и проконсультировались со специалистам.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Акцию организовала ДнепрОГА совместно с Центром социальной адаптации людей с инвалидностью «Океан добра». Они нашли женщин с ограниченными возможностями, которые захотели пройти обследование.

«Мы решили провести акцию по профилактике рака молочной железы именно для женщин с ограниченными возможностями. Среди них инвалиды I и II группы, инвалиды детства, которым трудно самостоятельно приехать в больницу. Облгосадминистрация помогла привезти их для полноценного обследования на лучшей аппаратуре, которая есть в больнице. Наши врачи сделают все, чтобы сохранить здоровье этих женщин», - рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко

За каждым посетителем был прикреплен медработник, который помогал передвигаться по больнице и посещать кабинеты.

«Сегодня мы сделали шаг к улучшению жизни этих людей. Данная акция направлена на привлечение внимания женщин к своему здоровью и будущему», - сказала советник председателя ДнепрОГА Ирина Грицай.

«Несмотря на то, что я инвалид с детства, полгода назад родила ребенка. Для меня это было нелегко и отразилось на здоровье. Я очень благодарна, что могу сегодня обследоваться и получить врачебную помощь. Сама бы я никогда не выбралась в больницу», - поделилась участница акции Оксана Подгорная.

У специалистов больницы им. Мечникова есть надлежащее техническое оборудование и большой врачебный опыт.

Этой возможностью воспользовался и представитель сильной половины человечества.

«Мне сообщили об акции, и решил тоже пройти обследование. Рак молочной железы поражает ведь не только женщин. К тому же не был у врачей очень давно», - рассказал участник акции Юрий Миняльщик

Заболеть раком могут и мужчины, однако в более 99% случаев он поражает женщин.