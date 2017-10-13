Стало известно, когда в Днепре включат отопление

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко заявил, что с сегодняшнего дня стартует отопительный сезон в школах, детских садиках и больницах, а с 24 октября – в жилом секторе.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Сегодня начинаем запуск системы отопления для школ, больниц и детсадов. Жилой сектор - старт запуска во вторник. ОСМД и ЖСК приготовьтесь к приему тепла», - написал он.

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