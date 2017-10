| Общество | 17:37 | 20.10.2017 859 млн гривен в энергобезопасность: ДТЭК Криворожская ТЭС завершает реконструкцию энергоблока №1 (ФОТОРЕПОРТАЖ) ДТЭК Криворожская ТЭС ввела в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблок №1 после реконструкции. В результате модернизации оборудования энергосистема получила дополнительную мощность, станция – оборудование с более высоким КПД и меньшим расходом дефицитного антрацита, а жители региона – снижение выбросов в атмосферу. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Реконструкция энергоблока №1 ДТЭК Криворожской ТЭС – один из ключевых проектов комплексной программы модернизации теплоэлектростанций, которая направлена на повышение эффективности тепловой генерации. Инвестиции в реконструкцию оборудования составили 859 млн гривен. Ключевыми результатами реконструкции станет продление срока службы оборудования не менее, чем на 15 лет, увеличение мощности энергоблока №1 с 282 МВт (фактическая до реконструкции) до 315 МВт, а также снижение удельного расхода дефицитного антрацита. Обновленное оборудование сделает работу Днепровского энергоузла более стабильной в периоды повышенного потребления электроэнергии и отопительного сезона.



За 9 месяцев энергетики полностью демонтировали старое оборудование. Ремонтные работы велись во всех отделениях блока. Полностью обновлены основные агрегаты энергоблока: турбина, котел, генератор. Для проведения реконструкции были задействованы не только сотрудники Криворожсой ТЭС, но и работники более двух десятков подрядных организаций – в целом около 800 человек. В рамках реконструкции энергоблока №1 ДТЭК Криворожской ТЭС также произведена полная замена пылеочистного оборудования. Новый электрофильтр за счет специальных электродов, позволит в 27 раз снизить объем выбросов от работы энергоблока №1 и привести эти значения к европейским нормам согласно Директиве 2001/80/ЕС.



«За последние полгода нам удалось вдохнуть в оборудование энергоблока №1 новую жизнь: теперь его эксплуатационные возможности продлены на 15 лет, что дает нам возможность безаварийно вырабатывать большее количество киловатт-часов.Мы продлили работоспособность оборудования, следующий шаг – перевод энергоблоков на газовый уголь», - говорит директор ДТЭК Криворожской ТЭС Виталий Питько. В условиях дефицита антрацитового угля реконструкция энергоблока Криворожской ТЭС стала одним из подготовительных этапов на пути к дальнейшему переводу станции на сжигание газовой марки углей и обеспечению энергонезависимости государства.



«Мощности тепловой генерации остро востребованы в энергосистеме Украины. Наши антрацитовые ТЭС – успешно отработали летний максимум и период аварийных ремонтов энергоблоков АЭС. Теперь мы подготовились к отопительному сезону, который из-за дефицита топлива также обещает быть непростым. Но наша задача – обеспечить население и промышленность стабильным энергоснабжением. И мы делаем все для этого возможное – импортируем южноафриканский антрацит, перераспределяем нагрузку на ТЭС, которые работают на газовой марке угля, осуществляем постепенный перевод антрацитовых блоков на газовый уголь. Вдобавок модернизируем оборудование, чтобы повысить его эффективность и снизить расход топлива. К отопительному сезону 20182019 мы планируем перевести 2 блока Криворожской ТЭС на украинский уголь», - комментирует Сергей Куриленко, директор по генерации ДТЭК Энерго Напомним, ДТЭК продолжает реализацию программы по снижению зависимости в импортном угле, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы. С самыми важными действиями ДТЭК по обеспечению надежного энергоснабжения Украины в осенне-зимний период можно ознакомиться на сайте - http://ozp.dtek.com



Справка

ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор ДТЭК Энерго – Дмитрий Сахарук.

В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 16 шахт и 5 углеобогатительных фабрик, 9 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 17 ГВт, 5 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 3,46 млн бытовых потребителей и 84,67 тыс. предприятий.

ДТЭК – стратегический холдинг, развивающий четыре направления бизнеса в энергетической отрасли. На предприятиях компании работают 75 тыс. человек. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко.

Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги. Непосредственное управление производственными предприятиями в каждом из направлений бизнеса осуществляют 4 операционные компании – ДТЭК Энерго, ДТЭК ВИЭ, ДТЭК Нефтегаз и ДТЭК ЭСКО.

Производственные показатели ДТЭК за 2016 год: добыча угля составила 31,3 млн тонн, добыча природного газа – 1,6 млрд куб. метров, производство (отпуск) электроэнергии – 40,1 млрд кВт∙ч, из которых 608,4 млн кВт∙ч обеспечила Ботиевская ВЭС; передача электроэнергии по сетям – 45,8 млрд кВт∙ч.

Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Дополнительная информация: www.dtek.com

Узнать, какие проекты социального партнерства реализуются в городах деятельности предприятий ДТЭК, и получить подробный отчет о статусе их выполнения вы можете на сайте www.spp-dtek.com.ua

