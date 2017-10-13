Кабмин утвердил порядок лишения статуса участника боевых действий

Правительство унормировало вопрос лишения статуса участника боевых действий, внеся соответствующие изменения в постановление Кабмина от 20 августа 2014 № 413. Об этом говорится в постановлении правительства, передает «Корреспондент».

Отмечается, что изменения, внесенные постановлением Кабмина от 18 октября 2017 года № 789, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лиц, которые принимали участие в АТО, в случае наличия обвинительного приговора суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления, выявления факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению лица.

В тексте постановления также отмечается, что внесены изменения в положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного постановлением Кабмина от 29 января 2003 года № 117, о включении в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы.