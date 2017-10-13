Ученые выяснили, сколько можно выпить алкоголя без вреда для здоровья, передают «Подробности»

Исследователи призвали с осторожностью относиться к заявлениям о том, что употребление алкоголя (даже красного вина, содержащего антиоксиданты), может приносить пользу.

«Ситуация сложная: от употребления любого алкоголя даже в умеренном количестве могут возникать угрозы здоровью», - считают эксперты.

По их мнению, для непьющего человека не может быть поводов приобщаться к выпивке - здоровье не выиграет от этого ни при каких обстоятельствах. Тем, кто все-таки позволяет себе спиртное, ученые советуют придерживаться определенной дозировки.

«Для женщин это один напиток в день, для мужчин - два. Но стопроцентно безопасного уровня употребления не существует», - заявляют исследователи. Они уточнили, что понятие «один напиток» - это 150 мл вина, 350 мл пива или один «шот» ликера, который обычно подают в барах.