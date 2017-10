| Общество | 10:14 | 23.10.2017 23 октября: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 23 октября в Украине и мире. Сегодня, 23 октября, во многих странах отмечается Международный день школьных библиотек. Праздник отмечается ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме. Также дата 23 октября известна в ряде стран как День осведомлённости о синдроме Кабуки. К несчастью для человека, заболевания, которые приносят ему страдания, очень многообразны. И ряд из болезней известен лишь узкому кругу специалистов и людям, столкнувшимся с болезнью. Кроме того, 23 октября считается Днем провозглашения Венгерской республики (1989 год). День памяти венгерского восстания 1956 года, отмечаемый в стране ежегодно 23 октября — это национальный праздник почитания памяти венгерского народа, восставшего против коммунистического правительства. Также ежегодно 23 октября весь Таиланд отмечает общенациональный праздник — День памяти короля Рамы V. Еще 23 октября отмечается Международный день снежного барса. Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса . Именины у Андрея, Василия и Иннокентия. Напомним, какие праздники были 19 октября



