23 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 23 октября в Украине и мире.

Сегодня, 23 октября, во многих странах отмечается Международный день школьных библиотек. Праздник отмечается ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме.

Также дата 23 октября известна в ряде стран как День осведомлённости о синдроме Кабуки. К несчастью для человека, заболевания, которые приносят ему страдания, очень многообразны. И ряд из болезней известен лишь узкому кругу специалистов и людям, столкнувшимся с болезнью.

Кроме того, 23 октября считается Днем провозглашения Венгерской республики (1989 год). День памяти венгерского восстания 1956 года, отмечаемый в стране ежегодно 23 октября — это национальный праздник почитания памяти венгерского народа, восставшего против коммунистического правительства.

Также ежегодно 23 октября весь Таиланд отмечает общенациональный праздник — День памяти короля Рамы V.

Еще 23 октября отмечается Международный день снежного барса. Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса .

Именины у Андрея, Василия и Иннокентия.

Напомним, какие праздники были 19 октября



