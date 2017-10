| Общество | 11:23 | 23.10.2017 Сахар, куриные яйца и куриное мясо лидируют в рейтинге роста цен на продукты в Днепре Главный редактор ИА «МОСТ-ДНЕПР» Наталья Завгородняя сообщила, что за минувшую неделю сахар, яйца и куриное мясо лидируют в рейтинге роста цен на продукты в Днепре. Об этом она сообщила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Итоги мониторинга цен на продукты питания за неделю оказались следующими: Сахар подорожал – на 4,03%, яйца - на 2,89%, курица – на 2,6%, растительное масло – на 1,14%, молоко – на 1,06%, гречка – на 0,83%, хлеб – на 0,29%. Свинина подешевела – на 4,57%, картошка – на 4,36%, макароны – на 3,85%», - рассказала она. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепр ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7