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| Общество | 10:54 | 08.02.2017
314 погибших бойцов АТО установлено с помощью ДНК-экспертизы

С начала АТО в Днепропетровскую область привезли тела 1407 защитников Украины. Родные опознали 834 из них. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 погибших защитников. На сегодняшний день неопознанными остаются более сотни бойцов. Установление имен продолжается.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили пресс-службе ДнепрОГА.

За время АТО в Днепропетровскую область доставили тела 1407 бойцов. Из них 484 - жители региона. Родные опознали 834 погибших воинов. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 павших защитников.

Бойцов, имена которых не могут установить сразу, хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре. Всего здесь захоронили 293 неизвестных солдат. Имена 165 из них уже установили с помощью ДНК-экспертизы. Более сотни погибших бойцов АТО до сих пор остаются неопознанными.

Родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу. Основание для сдачи анализов - постановление следователя. Полученные результаты сравнят с ДНК погибших. На идентификацию - три недели. Чтобы получить максимально достоверный результат, специалисты берут биологические образцы у нескольких родственников.

Если ваши родные пропали без вести или погибли в зоне АТО, обращайтесь на «горячую линию» ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (067) 609-80-60. Телефон для справок управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы ДнепрОГА: (056) 742-70-25.
 
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Теги: Днепропетровщина

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