50-летняя Джанет Джексон родила первенца

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Американская певица Джанет Джексон родила первенца, передает People.
«Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана рады представить миру их первого сына Эйссу аль-Мана», – сообщил представитель певицы.
Отмечается, что 50-летняя Джексон легко перенесла роды.
Джанет Джексон – младшая сестра Майкла Джексона. Она занимается эстрадной, актеркой и писательской деятельностью. В 2011 году Джексон издала книгу жизненных советов True You, занявшую первое место в списке бестселлеров по версии The New York Times.