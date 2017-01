| Общество | 09:28 | 04.01.2017 50-летняя Джанет Джексон родила первенца Американская певица Джанет Джексон родила первенца, передает People. «Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана рады представить миру их первого сына Эйссу аль-Мана», – сообщил представитель певицы. Отмечается, что 50-летняя Джексон легко перенесла роды. Джанет Джексон – младшая сестра Майкла Джексона. Она занимается эстрадной, актеркой и писательской деятельностью. В 2011 году Джексон издала книгу жизненных советов True You, занявшую первое место в списке бестселлеров по версии The New York Times. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

