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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:28 | 04.01.2017
50-летняя Джанет Джексон родила первенца

Американская певица Джанет Джексон родила первенца, передает People.

«Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана рады представить миру их первого сына Эйссу аль-Мана», – сообщил представитель певицы.

Отмечается, что 50-летняя Джексон легко перенесла роды.

Джанет Джексон – младшая сестра Майкла Джексона. Она занимается эстрадной, актеркой и писательской деятельностью. В 2011 году Джексон издала книгу жизненных советов True You, занявшую первое место в списке бестселлеров по версии The New York Times. 
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Теги: общество

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