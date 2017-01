| Общество | 14:44 | 17.01.2017 70% админпротоколов о нарушении ПДД патрульные Днепра составляют в электронном виде, - Богонис Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что по итогам декабря 2016 года 70% админпротоколов о нарушении ПДД патрульные Днепра составляют в электронном виде. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Динамика количества составленных административных материалом в сфере безопасности дорожного движения показывает, что в среднем в городе составляется от 6 тыс. до 8 тыс. протоколов. В мае и июне их было значительно меньше, что связано с отсутствием бланков. Поэтому мы перешли на оформление протоколов о нарушении ПДД в электронном виде. Сейчас 70% административных протоколов так составляются. И мы больше не зависим от комбината «Украина», который печатает эти бланки. Электронная форма минимизирует ошибки», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

