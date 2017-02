| Общество | 10:33 | 13.02.2017 Адель получила премию Грэмми Британская певица Адель получила премию Грэмми Американской академии звукозаписи в категории «Лучший поп-альбом» за свою пластинку 25, передает «Корреспондент».



Она также удостоилась награды в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за песню Hello, обойдя американскую певицу Бейонсе с композицией Hold Up. Всего Адель в рамках премии в этом году соревнуется в 5 номинациях.

