| Общество | 14:05 | 02.02.2017 Альбом исполнителя блюза из Днепра попал в 20-ку лучших в мире Директор Днепровского планетария Сергей Линговский сообщил, что альбом, в создании которого принимал участие фронтмен группы Bullet Blues Band Константин Колесниченко, попал в 20-ку лучших в мире в 2016 году. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Достижения ребят были отмечены в специализированном музыкальном журнале», - сказал он. Фронтмен группы Bullet Blues Band Константин Колесниченко рассказал, что композиции из его альбома звучали на BBC. «Мы обошли в рейтинге даже моего кумира. Заняли 16-ю позицию, а они – 20-ю», - сказал он.

