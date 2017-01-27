Альбом исполнителя блюза из Днепра попал в 20-ку лучших в мире

Директор Днепровского планетария Сергей Линговский сообщил, что альбом, в создании которого принимал участие фронтмен группы Bullet Blues Band Константин Колесниченко, попал в 20-ку лучших в мире в 2016 году.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Достижения ребят были отмечены в специализированном музыкальном журнале», - сказал он.

Фронтмен группы Bullet Blues Band Константин Колесниченко рассказал, что композиции из его альбома звучали на BBC. «Мы обошли в рейтинге даже моего кумира. Заняли 16-ю позицию, а они – 20-ю», - сказал он.