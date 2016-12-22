Астрономы открыли планету с худшими погодными условиями

Астрономы из NASA открыли планету с худшими погодными условиями, передает Vgolos.com.ua



Планета находится вне Солнечной системы, имеет специальную рабочее название HD 189733b. Расстояние от Солнца составляет 63 световых лет.

Открытый космический объект вращается вокруг звезды и по размерам похож на крупнейшую планету Солнечной системы - Юпитер. На этой планете зафиксирована скорость ветра, равная почти 2 км/с.

При детальном исследовании удалось установить, что средняя температура на HD 189733b достигает 3000 градусов по Цельсию. Кроме того, наблюдается выпадение стеклянных дождей, образующиеся в результате растворения в атмосфере соединений силиката

