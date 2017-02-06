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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:42 | 14.02.2017
Астрономы США обнаружили 117 новых экзопланет

ченые Калифорнийского университета обнаружили 117 ранее неизвестных экзопланет, основываясь на данные, полученные за последние 20 лет с помощью телескопа HIRES в обсерватории Кека на Гавайях, передает «Лига».

Телескоп может фиксировать гравитационные колебания, вызванные вращением планет вокруг своих звезд.

«Мы представили список из 117 планет-кандидатов , которые не упоминались среди возможных», - отмечается в сообщении.

Список составлен основе анализа сигналов, которые не являются следствием вращения или активности звезд.

«Существование 50 космических тел было установлено с определенной долей уверенности, требующей дополнительной проверки», - говорится в сообщении.

Сегодня астрономы подтвердили существование 3563 экзопланет.
 
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Теги: общество

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