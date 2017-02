| Общество | 15:42 | 14.02.2017 Астрономы США обнаружили 117 новых экзопланет ченые Калифорнийского университета обнаружили 117 ранее неизвестных экзопланет, основываясь на данные, полученные за последние 20 лет с помощью телескопа HIRES в обсерватории Кека на Гавайях, передает «Лига». Телескоп может фиксировать гравитационные колебания, вызванные вращением планет вокруг своих звезд. «Мы представили список из 117 планет-кандидатов , которые не упоминались среди возможных», - отмечается в сообщении. Список составлен основе анализа сигналов, которые не являются следствием вращения или активности звезд. «Существование 50 космических тел было установлено с определенной долей уверенности, требующей дополнительной проверки», - говорится в сообщении. Сегодня астрономы подтвердили существование 3563 экзопланет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7