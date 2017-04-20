Аваков уволил начальников полиции Днепра и области

Глава МВД Арсен Аваков сообщил об увольнении начальника ГУНП Украины в Днепропетровской области Игоря Репешко, а также начальника городской полиции Днепра Андрея Бидыло.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре:

1. Утром подписан приказ об увольнении с должностей:

- начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко;

- начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло;

- соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности.

2. Назначено служебное расследование по тому, что произошло - для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем УВБ Нацполиции Ковалем.

3 Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр - для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.

Результаты п. 2-3 будут публично обнародованы.

Надеюсь этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее», - написал Аваков.

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