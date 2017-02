| Общество | 13:30 | 14.02.2017 Бойцы АТО постигают философию айкидо на бесплатных курсах, – Валентин Резниченко Гармония движений и дыхания, слаженность тела и ума, полный отказ от личных амбиций – такова философия айкидо. Японское боевое искусство постигают бойцы АТО. Бесплатные курсы для демобилизованных организовали ДнепрОГА и областная федерация айкидо. Записаться на тренировки можно в любое время. Заявки принимают в Центре помощи участникам АТО при облгосадминистрации. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «ДнепрОГА помогает бойцам АТО адаптироваться в мирной жизни. Для них организуем образовательные курсы, спортивные соревнования, песенные конкурсы. Демобилизованные имеют возможность восстановиться после войны на занятиях по айкидо. Курсы предложила областная федерация айкидо – ДнепрОГА задумку поддержала. Первая группа АТОшников начала тренировки несколько месяцев назад. Записаться на курсы могут все желающие», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Участник АТО Сергей Мудрук об айкидо читал только в книгах. Теперь решил на практике постичь философию японского боевого искусства. «Давно хотел заняться этим видом единоборств. Увидел объявление о наборе в группу – решил попробовать. Тренируюсь три месяца, нравится. Для моих физических возможностей именно то, что надо. Получаю хорошее настроение и релаксацию», – улыбается Сергей Мудрук. Демобилизованный Сергей Костыль занимается тяжелой атлетикой. Теперь среди его спортивных предпочтений еще и айкидо. «Услышал, что ДнепрОГА объявляет набор на курсы по айкидо. Решил попробовать. Получилось. Теперь работаю над собой, развиваюсь. Спасибо большое», – благодарит Сергей Костыль. В айкидо нет ни победителей, ни побежденных, тут не стремятся к титулам и кубкам. Здесь другие приоритеты. Движения просты и лишены агрессии, направлены на атаку, а на защиту. Тело максимально расслаблено, а ум – напряженный. «Слово «айкидо» состоит из трех иероглифов. «Ай» – гармония, «ки» – дух, «до» – путь, – рассказал президент Днепропетровской областной федерации айкидо Игорь Снитивкер. – Японское боевое искусство максимально гармоничное, культурное, цивилизованное и эффективное. Его комфортные условия как нельзя лучше подойдут участникам АТО. Мы не создавали для демобилизованных отдельных групп. Ребята занимаются вместе со всеми, но у них есть индивидуальный инструктор». Тренировки у демобилизованных интенсивные – по два часа трижды в неделю. В техническом арсенале – захваты, броски, маневрирования и отходы, атакующие приемы отсутствуют. Набор на курсы айкидо продолжается. Записаться можно в Центре помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА по адресу: Днепр, пр. Поля, 1 (бывший пр. Кирова), 1-й этаж, тел.: (056) 742-86-62, (068) 679-89-61. Курсы бесплатные.

