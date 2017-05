| Общество | 14:21 | 09.05.2017 Более 15 тыс жителей Днепропетровской области приняли участие в Марше Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ) Во вторник, 9 мая, в Днепре прошел масштабный Марш Победы, приуроченный к 72-й годовщине победы над нацизмом. Более 15 тыс. жителей региона прошли по улицам города с портретами своих родных и близких, принимавших участив боях в годы Второй Мировой войны. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. «Сегодня мы вышли в святой для нас день – День Победы, - чтобы отдать дань и почтить победителей. Мы выступаем только за мир и единую Украину. К сожалению, накануне звучали заявления некоторых праворадикальных организаций о готовящихся акциях. Но мы защитим правду, память и наших ветеранов», - отметил глава сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул. Во время шествия колонны недалеко от Монумента Славы произошел силовой конфликт между правоохранителями и людьми в камуфляже, которые пытались препятствовать ходу колонны. По информации Днепропетровской областной организации «Красного креста» во время стычки пострадали 10 человек. Колонна прошла от памятника генералу Пушкину к Монументу Вечной Славы, после чего проследовала по Набережной к парку ми. Шевченко. Там, для ветеранов и всех желающих работала полевая кухня. Силовое столкновение После того, как конфликт был улажен, силовики оцепили колонну марша, чтобы не допустить провокаций Фото: Артем Лысенко

