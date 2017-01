| Общество | 17:44 | 23.01.2017 Более 80 жителей Днепропетровщины в этом году госпитализировали с обморожениями: как не стать жертвой холодов В этом году более 80 жителей Днепропетровщины попали в больницы с обморожениями. Последствия такого зимнего «приключения» могут быть самые разнообразные: от длительной потери чувствительности и рубцов до ампутации. Несколько правил, которые помешают холодам подкосить ваше здоровье. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Обморожению способствуют усталость, ослабленность организма, голод, сердечно-сосудистые заболевания. Гораздо легче холодам поддается организм курильщика или любителя алкоголя. Вредят и узкая одежда с обувью, которые мешают нормальному кровообращению», - рассказали в Областном центре здоровья. Главное в холода - сохранить тепло организма и не выпускать его наружу, отметили в центре здоровья. Одежда должна быть водо- и ветронепроницаемая. Она не должна слишком плотно прилегать к телу. Лучше выбрать несколько просторных легких кофточек вместо одной теплой. Ни в коем случае не должна давить и обувь. Не забывайте о теплых шапке, шарфе и перчатках. Перед выходом на улицу смажьте лицо и руки жирным кремом. Энергию, чтобы перенести холода, организму дает полноценное питание. Ешьте питательно, но не переедайте. В рационе должно быть минимум одна горячее блюдо в течение дня. На курите на морозе - это вызывает спазм капилляров конечностей. Не злоупотребляйте алкоголем. Он увеличивает теплоотдачу и способствует переохлаждению. Как действовать, если не убереглись, читайте здесь.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7