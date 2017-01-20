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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:44 | 23.01.2017
Более 80 жителей Днепропетровщины в этом году госпитализировали с обморожениями: как не стать жертвой холодов

В этом году более 80 жителей Днепропетровщины попали в больницы с обморожениями. Последствия такого зимнего «приключения» могут быть самые разнообразные: от длительной потери чувствительности и рубцов до ампутации. Несколько правил, которые помешают холодам подкосить ваше здоровье.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Обморожению способствуют усталость, ослабленность организма, голод, сердечно-сосудистые заболевания. Гораздо легче холодам поддается организм курильщика или любителя алкоголя. Вредят и узкая одежда с обувью, которые мешают нормальному кровообращению», - рассказали в Областном центре здоровья.

Главное в холода - сохранить тепло организма и не выпускать его наружу, отметили в центре здоровья. Одежда должна быть водо- и ветронепроницаемая. Она не должна слишком плотно прилегать к телу. Лучше выбрать несколько просторных легких кофточек вместо одной теплой. Ни в коем случае не должна давить и обувь.

Не забывайте о теплых шапке, шарфе и перчатках. Перед выходом на улицу смажьте лицо и руки жирным кремом.

Энергию, чтобы перенести холода, организму дает полноценное питание. Ешьте питательно, но не переедайте. В рационе должно быть минимум одна горячее блюдо в течение дня.

На курите на морозе - это вызывает спазм капилляров конечностей. Не злоупотребляйте алкоголем. Он увеличивает теплоотдачу и способствует переохлаждению.

Как действовать, если не убереглись, читайте здесь.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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