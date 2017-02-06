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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:03 | 14.02.2017
Более 8 тыс закупок проведено через Prozorro на Днепропетровщине в январе, - Валентин Резниченко

За год количество торгов в Prozorro увеличилась в 5 раз. В январе 2017 года на Днепропетровщине в системе электронных торгов зарегистрировали 8000 лотов, в январе 2016-го - 1850, сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской области.

«В январе 2,7 тысячи предпринимателей соревновались за право продавать услуги или товары государству. Год назад участников было всего около тысячи. На Днепропетровщине постоянно растет как количество лотов, зарегистрированных в Prozorro, так и количество предпринимателей, желающих сотрудничать с государством. Благодаря Prozorro бюджет экономит, а бизнес зарабатывает», - подчеркнул председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

В январе 2017 года в системе Prozorro на Днепропетровщине проведено 8000 торгов. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2016-го. Сэкономлено 70 миллионов гривен бюджетных средств.

Активнее всех работает в Prozorro Днепропетровскаяоблгосадминистрация. В январе - 2,5 тысячи закупок на 1,2 миллиарда гривен. На втором месте Днепр - 1,2 тысячи закупок на 680 миллионов гривен.

Команда ДнепрОГА продолжает обучать работе в системе электронных закупок Prozorro служащих, предпринимателей, журналистов. Уже проведено более полусотни практических семинаров и тренингов. Все они о тонкостях работы в Prozorro и противодействии махинациям. Призывает предпринимателей сообщать о любых нарушениях в работе системы и социальная реклама в городах Днепропетровщины. На ней размещены контактные телефоны, по которым предоставляют консультации и принимают жалобы.
 
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Теги: Днепропетровщина

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