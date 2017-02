| Общество | 11:26 | 03.02.2017 Больница Мечникова получила медицинское оборудование из Франции (ФОТО) В пятницу, 3 февраля, в ДОКБ им. Мечникова поступило медицинское оборудование – кровати, прикроватные столы, кресла и безтеневые лампы. Это вторая партия гуманитарной помощи, которую клиника получает от Франции. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. «Очень важно, когда помощь приезжает вовремя. Каждый день в больницу Мечникова поступают раненые и крайне важно обеспечивать им качественное лечение. Сегодня в больницу поступили кровати для реанимационных отделений, лампы для операционных», - сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко. Главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко (по центру). Слева - заместитель главврача Александр Толубаев, справа - координатор гуманитарного проекта с Францией Александр Коломийцев Раненый во время обстрела Авдеевке Фото: Артем Лысенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

