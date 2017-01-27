Больница Мечникова получила медицинское оборудование из Франции (ФОТО)

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В пятницу, 3 февраля, в ДОКБ им. Мечникова поступило медицинское оборудование – кровати, прикроватные столы, кресла и безтеневые лампы. Это вторая партия гуманитарной помощи, которую клиника получает от Франции.
Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.
«Очень важно, когда помощь приезжает вовремя. Каждый день в больницу Мечникова поступают раненые и крайне важно обеспечивать им качественное лечение. Сегодня в больницу поступили кровати для реанимационных отделений, лампы для операционных», - сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.
Главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко (по центру). Слева - заместитель главврача Александр Толубаев, справа - координатор гуманитарного проекта с Францией Александр Коломийцев
Раненый во время обстрела Авдеевке
Фото: Артем Лысенко