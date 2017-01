| Общество | 09:12 | 10.01.2017 Британские ученые нашли способ лечить зубы без пломб Британские ученые заявили, что зубы можно заставить самостоятельно восстанавливать повреждения, и таким образом положить конец использованию пломб, передает «Русская служба BBC». Команда из Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что химическое вещество Tideglusib может заставлять клетки в зубной пульпе залечивать небольшие отверстия в зубах у мышей. Данный метод приводит «к полному и эффективному натуральному восстановлению». У зубов очень ограниченные способности к регенерации. Если внутренняя зубная пульпа обнажается, организм человека способен производить тонкую полоску твердой зубной ткани дентина - слоя, находящегося непосредственно под эмалью, однако большие повреждения таким образом, не залечиваются. Обычно стоматологи лечат кариес c помощью пломб из металлической амальгамы или композита из порошкообразного стекла и керамики. Однако пломбы нужно регулярно заменять, и исследователи надеются усилить естественную регенеративную способность зубов, чтобы они могли сами залечивать большие повреждения. По словам ученых, препарат Tideglusib увеличивает активность стволовых клеток в пульпе зуба, что позволяет восстановить отверстия диаметром 0,13 мм в зубах у мышей. Биорастворимая губка, пропитанная препаратом, помещалась в поврежденную часть зуба, сверху наносилось защитное покрытие. По мере того, как губка разлагалась, ее заменял дентин, и зуб заживал. В настоящее время ученые исследуют, можно ли таким же образом восстанавливать более крупные повреждения зубов. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

