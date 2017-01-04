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| Общество | 12:25 | 04.01.2017
Британские ученые определили главный тормоз мировой науки

Исследователи из Кембриджского университета пришли в выводу, что основной проблемой науки является языковой барьер, передает «Лига».

Подавляющее большинство научных публикаций - более двух третей - в мире выходит не на основном языке науки - английском, из-за чего эти работы не получают широкое распространение.

По данным ученых, из 75 тыс. проанализированных публикаций 35,6% не имеют английского перевода. 12,6% из этих работ написаны на испанском языке, каждая десятая - на португальском, еще 6% - на мандаринском, и 3% - на французском.

«Языковые барьеры продолжают препятствовать глобальному обобщению и применению научных знаний», - делают выводы ученые Кембриджа. 
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Теги: общество

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