| Общество | 12:25 | 04.01.2017 Британские ученые определили главный тормоз мировой науки Исследователи из Кембриджского университета пришли в выводу, что основной проблемой науки является языковой барьер, передает «Лига». Подавляющее большинство научных публикаций - более двух третей - в мире выходит не на основном языке науки - английском, из-за чего эти работы не получают широкое распространение. По данным ученых, из 75 тыс. проанализированных публикаций 35,6% не имеют английского перевода. 12,6% из этих работ написаны на испанском языке, каждая десятая - на португальском, еще 6% - на мандаринском, и 3% - на французском. «Языковые барьеры продолжают препятствовать глобальному обобщению и применению научных знаний», - делают выводы ученые Кембриджа.

