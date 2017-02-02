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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:12 | 03.02.2017
Центр Днепра: тротуары в ожидании весенней очистки (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На сегодняшний день, 3 февраля, в Днепре можно наблюдать нерасчищенные от льда тротуары. С понижением температуры, в центре города, образовались скользкие и опасные участки дороги, отведенные для пешеходов.

Об этом журналистам ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий.

перекресток улиц Воскресенской (быв.ул.Ленина) и Староказацкой (быв. ул.Комсомольская)


 пр. Святослава Храброго (быв. ул. Чкалова)

При переходе дороги можно легко угодить во влажный и грязный сугроб


Огромные участки нерасчищенного льда на ул. Воскресенской (быв.ул. Ленина)


Пешеходная дорожка между трамвайными путями на ул. Святослава Храброго (быв. ул. Чкалова)

Здесь горожане гуляют рано утром и поздно вечером со своими питомцами


 перекресток ул. А. Фарбы (быв. ул. Серова) и пр. Святослава Храброго (быв. ул. Чкалова)


 ул. Челюскина


 ул. Князя Владимира Великого (быв. ул. Плеханова)

Заледеневшие тротуары на улицах города

 ул. Владимира Мономаха (быв. ул. Воскресенская)


 пл. Героев Майдана (быв. пл. Ленина)

Центр города похож на бесплатный каток

Фото: Анастасия Глущенко, Оксана Алексеенко, Екатерина Моисеенко.  
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Теги: погода, погода, Днепр

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