| Общество | 10:37 | 15.02.2017 Центр международного грантрайтинга при ДнепрОГА запускает проект по изучению иностранных языков От английского и французского до греческого и китайского – изучение любого языка просто и бесплатно. Такая перспектива открывается перед участниками АТО, переселенцами, детьми-сиротами и малообеспеченными. Для них языковые курсы – от Центра международного грантрайтинга при ДнепрОГА. Участники проекта могут в течение года бесплатно пользоваться платформой LingQ. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Бойцы АТО, переселенцы, дети-сироты и малообеспеченные приглашаются на бесплатные языковые курсы. Их организует Центр грантрайтинга при ОГА.

Для этого не нужно ходить на уроки в аудитории или заниматься по учебникам. Изучение и совершенствование иностранного облегчит образовательный портал LingQ. С ним можно освоить 14 разных иностранных языков. «Сайт основал канадец Стив Кауфман. Он и предложил организовать бесплатные курсы для переселенцев, АТОшников, малообеспеченных. Центр грантрайтинга при ДнепрОГА идею поддержал. Участники проекта могут пользоваться платформой для изучения любого языка бесплатно в течение года. Сайт подходит как для начинающих, так и для тех, кто свободно владеет иностранным», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.. Изучать иностранный мотивируют интересные материалы, большая библиотека статей, историй, интервью. Расширить словарный запас позволяют радиопрограммы и произведения на языке оригинала. На сайте можно завязать знакомство с носителем языка. Создатель LingQ, Стив Кауфман говорит на 16 языках. «До 17 лет я владел только английским. В школе десять лет изучал французский, но едва мог связать два слова. Тогда разработал собственный метод овладения языком. Он не предусматривает занятий в классе и запоминания грамматических правил. Все, что нужно, – желание общаться и правильный подход», – говорит Стив Кауфман. Стать участником проекта просто. Для этого следует заполнить форму по ссылке. Затем на ваш электронный адрес придет купон с кодом. Эти данные надо внести при регистрации на сайте LingQ – и бесплатное пользование курсами открыто. Регистрация продлится до 12 марта. Успейте зарегистрироваться и вы. Центр грантрайтинга при ОГА работает с осени 2015-го. Он разрабатывает и воплощает проекты, под которые привлекает международные средства. Ключевые сферы – энергоэффективность, поддержка малого и среднего бизнеса, децентрализация. Отдельное внимание – проектам по поддержке участников АТО и переселенцев. Интересные идеи приветствуются в Центре международного грантрайтинга по адресу: Днепр, пр. А.Поля, 1, ОГА, тел.: (056) 742-70-73.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: образование Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7