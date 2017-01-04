Что делать при обморожении (РЕКОМЕНДАЦИИ)

Вскоре Украины охватят лютые морозы. По прогнозам синоптиков, на Рождество температура достигнет до -26 градусов. Чтобы не получить обморожение, Минздрав дал несколько советов.

Об этом отметила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook.

Она отметила, что есть несколько простых признаков, по которым можно распознать обморожение:

- белый или серовато-желтый цвет участков кожи;

- частичная или полная потеря чувствительности;

- необычное ощущение кожи.

При выявлении признаков обморожения необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

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