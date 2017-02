| Общество | 13:51 | 15.02.2017 Деятельность БФ «Kiddo» направлена на то, чтобы вовремя оказать помощь заболевшему раком ребенку, - президент Фонда Учредитель и Президент БФ «Kiddo» Анна Ермолаева рассказала, что деятельность БФ «Kiddo» направлена на то, чтобы вовремя оказать помощь заболевшему ребенку. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В случае с онкологическими больными это особенно важно, потому что от этого зависит жизнь и ребенка и то, как будет протекать болезнь. Поэтому фонд работает постоянно. Иногда просто нет времени ждать, когда средства будут собраны. Вторая цель нашей деятельности – проинформировать общественность о том, что болезнь излечима, что нужно бороться, чтобы ее победить. БФ «Kiddo» активно помогает Днепропетровской областной детской клинической больницы. Сейчас есть острая нехватка в препаратах сопроводительной терапии, необходимой между блоками химиотерапии. Нужны противогриппковые антибиотики, антибактериальные антибиотики, иммуностимуляторы. Мы получаем списки медикаментов и приходим на помощь. К работе фонда могут присоединиться все желающие. Можно помочь финансово, стать волонтерами фонда, организовывать и участвовать в благотворительных мастер-классах, концертах, флешмобах», - сказала она. Врач высшей категории, завотделением хирургии ОДКБ Александр Гладкий рассказал, что БФ «Kiddo» помогает не только в приобретении препаратов, но и в поддержке эмоционального состоянии детей. «Больные дети, можно сказать, прикованы к постели, и любое развлечение для них на вес золота. И когда к ним приходят клоуны, дарят шарики и улыбки, это тоже очень важно для выздоровления», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дети, Днепропетровщина Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

