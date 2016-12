| Общество | 15:47 | 22.12.2016 Деятельность профсоюзов должно быть живым организмом, который сможет действенно отстаивать трудовые и социальные права граждан региона, - Глеб Пригунов Профсоюзное объединение Днепропетровщины является одним из самых многочисленных и активных в Украине. В его состав входит около 4 тыс. первичных организаций, это 550 тыс. граждан региона. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета. Сегодня, 22 декабря, профсоюзники региона отметили свой 110-й юбилей. С выдающимся событием их поздравил председатель областного совета Глеб Пригунов. «Сейчас деятельность профсоюзных организаций очень активная. Сотрудничество между властью и профсоюзами выходит на новый уровень. Уже в январе 2017 впервые в Украине, в Днепре подпишут трехстороннее соглашение между областной властью, профсоюзами и федерацией работодателей. Этот европейский подход позволит обеспечить на всех уровнях нормальные условия работы и социальной защиты граждан. Но существует и ряд проблем. В первую очередь - задолженность по заработной плате. Сейчас долг предприятий региона более 160 млн грн. Это недопустимо дня нашей области. Поэтому решение этого вопроса - приоритетное в нашей совместной деятельности», - отметил Глеб Пригунов. Он также вручил почетные грамоты областного совета лучшим работникам профсоюзной сферы региона. Также, областной совет считает своим долгом принимать непосредственное участие в социальном диалоге. С недавних пор и депутаты облсовета могут отстаивать права своих избирателей в сфере трудовых отношений. Успешным результатом такого сотрудничества было нынешний рост заработной платы. Учитывая индекс инфляции, областная власть договорились с работодателями о повышении ежемесячных выплат. Одной из главных задач профсоюзов является вывод заработной платы из тени. Сейчас деятельность профсоюзных организаций очень активной. Появляются новые формы, например такие как «Патриот», защищающие права работников полиции и др.

