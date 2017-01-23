Дело Александра Пугачева, убившего двоих патрульных в Днепре, будет рассматривать суд присяжных

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», дело Пугачева, расстрелявшего патрульных в Днепре, направлено в суд.

20 января, в ходе предварительного судебного заседания было удовлетворено ходатайство обвиняемого Александра Пугачева относительно рассмотрения дела судом присяжных.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин.

Судебное заседание состоится в ближайшую пятницу, 27 января в Кировском районном суде Днепра.

Напомним, что Александр Пугачев обвиняется по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК.

Справка. Суд присяжных в независимой Украине - при принятии Конституции Украины в ст. 127 и ряде других был закреплен суд присяжных и участие граждан в осуществлении правосудия в качестве заседателей, однако чётких механизмов привлечения граждан Украины к непосредственной реализации судебной власти не существовало. Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля 2010 года также содержал лишь общие положения (за исключением удостоверения присяжного). Действующий на то время Уголовно-процессуальный кодекс Украины также не предусматривал суд присяжных или народных заседателей.

Важным поворотом в деятельности суда присяжных на Украине стало принятие Уголовного процессуального кодекса Украины, в котором были прописаны основы этого института народовластия. Также во исполнение условий нового Кодекса стало принятие обновленной редакции Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», который прописал механизмы утверждении списков присяжных. Главными противниками введения суда присяжных на Украине стали профессиональные судьи, которые не имели возможности выполнять заказ власть имущих в условиях существования суда присяжных.